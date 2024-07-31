استنفار أمني مكثف للميليشيات الإيرانية عند ضفة الفرات الغربية على خطوط التماس مع “قسد”

محافظة دير الزور: شهدت مدينة البوكمال والميادين غربي دير الزور، استنفارا أمنيا مكثفا للميليشيات الإيرانية عبر تعزيز المواقع العسكرية وتحريك المعدات الثقيلة والتنقل بسيارات مدنية للتمويه على طول خط الجبهة مع قوات سوريا الديمقراطية على ضفة نهر الفرات الغربية، وسط تحليق للطيران الحربي والمسير فوق مستودعات عياش ومدينة دير الزور والبغيلية والقرى السبعة في ريف دير الزور.

ورصد المرصد السوري اليوم استنفار القوات الأمريكية في القواعد العسكرية بسورية، بالتوازي مع تحركات الميليشيات الإيرانية المتمركزة في غرب الفرات، واستنفارا أمنيا مشددا، وإزالة للرايات من على المقرات، وإخفاء للآليات في بعض النقاط المكشوفة ابتداءا من البوكمال عند الحدود السورية – العراقية وصولا إلى مدينة دير الزور مرورا بالميادين.