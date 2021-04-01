استنفار أمني في مدينة الميادين بريف دير الزور بالتزامن مع وصول موكب لقيادات من الميليشيات الإيرانية

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوب الإنسان، استنفارًا لعناصر الميليشيات الموالية لإيران، في مدينة الميادين ومحيطها، تزامنًا مع وصول موكب لقيادات من تلك الميليشيات، إلى المدينة قادمًا من مدينة دير الزور.

وشهدت المنطقة القريبة من دوار البلعوم في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي انتشارًا كبيرًا للعناصر، حيث عملوا على تأمين موكب القيادات ومرافقته إلى التجمعات العسكرية في المنطقة.

المرصد السوري نشر في 23 آذار/مارس الفائت، أن الميليشيات الإيرانية أقدمت خلال الأيام الماضية على مصادرة عدد كبير من المحال التجارية والمنازل في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وبحسب مصادر المرصد السوري من المنطقة، استملكت الميليشيات على نحو 10 منازل و30 محل تجاري بحجة أن ملكيتها تعود لأشخاص معارضين للنظام، وتقع المنازل والمحال التي جرى استملاكها في شارعي التكية وشارع الأربعين وسوق مدينة الميادين شرقي دير الزور، حيث قام قائد إحدى الميليشيات بتحويل بعض المنازل المستملكة إلى مقار عسكرية والقسم الآخر قام بتسليمها لميليشيا “لواء الشيخ” لتحويلها لمقرات عسكرية، وأما المحال التجارية فقامت الميليشيات التابعة لإيران بتأجيرها لقاء مبالغ مالية شهرية تذهب لصالح القيادات والميليشيا.

وفي الـ 13 من آذار/مارس الحالي، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا “أبو الفضل العباس” الموالية لـ”الحرس الثوري” الإيراني استولت على محطة وقود القلعة الواقعة بمنطقة البلعوم على أطراف مدينة الميادين، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن عملية الاستيلاء جرت بأوامر مباشرة من قائد الميليشيا في المنطقة المدعو “عدنان السعود أبوالعباس”، حيث راجع أصحابها قائد الميليشيا، ليرد عليهم بأنه سيقوم باستئجارها منهم، وسيدفع لهم مبلغ مالي في وقت لاحق، دون أن يقوم بدفع ثمن الوقود الذي كان داخل المحطة لحظة استيلاء عناصره عليها، وينحدر “عدنان السعود” مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وكان يعمل في بيع الخضار إضافة إلى عمله مخبر لصالح الأفرع الأمنية التابعة للنظام، خلال فترة سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على المدينة، ومن ثم فر هاربًا إلى العاصمة دمشق، وبعد سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية على المنطقة، عاد وشكل ميليشيا “أبو الفضل العباس” في الميادين، بدعم وتمويل مباشر من “الحرس الثوري” الإيراني، وتعتبر ميليشيا “أبو الفضل العباس” من أكبر الميليشيات المحلية الموالية لإيران في منطقة الميادين شرقي دير الزور، فيما أكدت مصادر المرصد السوري، بأن القيادي له دور بارز في شراء العقارات من أصحابها في المنطقة لصالح الإيرانيين، حيث يقوم إلى يومنا هذا بشراء عشرات العقارات من أصحابها المتواجدين في الخارج أو داخل منطقة الميادين.