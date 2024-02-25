استنفار أمني ونصب حواجز على خلفية مقتل عنصر في “الدفاع الوطني” برصاص خلايا “التنظيم” في مدينة الميادين

استنفار أمني ونصب حواجز على خلفية مقتل عنصر في “الدفاع الوطني” برصاص خلايا “التنظيم” في مدينة الميادين

محافظة دير الزور: شهدت مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية خلال الساعات القليلة الماضية استنفاراً أمنياً لقوات النظام وميليشيا “الدفاع الوطني” تزامناً مع نصب عدة حواجز متنقلة في أحياء المدينة، بعد مقتل أحد عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” مساء أمس برصاص خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وسط المدينة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس، قتل عنصر من “الدفاع الوطني” برصاص أفراد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالقرب سوق الهال بمدينة الميادين شرقي ديرالزور ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات الموالية لها، كما سلبوه سلاحه نوع كلاشينكوف، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام أمس هجمات مكثفة لخلايا “التنظيم” ، حيث وثق المرصد السوري، 6 عمليات في مناطق متفرقة في البادية أدت لمقتل 13 عنصر من قوات النظام بينهم عنصران من “التنظيم”.