استهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة بين القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية بريف مدينة تل أبيض

محافظة الرقة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدافات متبادلة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من طرف، وقوات سوريا الديمقراطية من طرف آخر، على محاور التماس في ريف مدينة تل أبيض الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وأشار المرصد السوري قبل ساعات، إلى أن صوامع قزعلي في ريف تل أبيض تعرضت لقصف مدفعي تركي من مواقعهم في مناطق “نبع السلام” شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

المرصد السوري نشر يوم أمس، أن القوات التركية جددت قصفها بالمدفعية الثقيلة على مواقع في ريف تل أبيض شمالي الرقة، حيث استهدفت كل من قرية عبدوكي صغيرة وكوبرلك، مما أدى إلى احتراق اشجار في قرية كوبرلك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.