استهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة بين الفصائل وقوات النظام على جبهات ريف حلب الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل وهيئة تحرير الشام من طرف آخر، على محور مرناز بريف حلب الغربي، كما جددت قوات النظام قصفها البري على بلدات وقرى ضمن ريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن إصابات.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن عناصر هيئة تحرير الشام، استهدفت آلة حفر “تركس” لقوات النظام، على محور مدينة سراقب شرق مدينة إدلب، ما أدى إلى تدميره.

وفي سياق ذلك، قصفت قوات النظام والمسلحين الموالين لها، مواقع الفصائل في قرية مجازر بريف إدلب التي تتواجد فيها نقطة عسكرية للقوات التركية، حيث سقطت عدة قذائف في محيطها، كما استهدفت الفصائل مواقع وتجمعات قوات النظام في المنطقة.