استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة بين قوات النظام والفصائل على محاور جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية والمدفعية والرشاشات الثقيلة منها والمتوسطة، بين الفصائل وهيئة تحرير الشام من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، على محاور التماس ضمن الريف الجنوبي لإدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل قصفت قوات النظام مناطق في العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، استهداف قوات النظام لسيارة مدنية بصاروخ موجه في محيط قرية القرقور بسهل الغاب ضمن الريف الشمالي الغربي لمحافظة حماة، مما أدى إلى احتراقها بشكل كامل دون تسجيل وقوع خسائر بشرية، فيما شهدت منطقة “خفض التصعيد” هدوءاً حذراً منذ منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، على خلفية الأحواء الجوية التي تشهدها المنطقة من أمطار، فيما تخلل الهدوء استهدافات متبادلة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين الفصائل من طرف وقوات النظام من طرف آخر على محاور التماس ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.