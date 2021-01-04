استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة بين قوات النظام والفصائل على محاور في سهل الغاب وجبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر اليوم الاثنين، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل ومجموعات جهادية من طرف آخر، على محور العمقية بسهل الغاب شمال غربي حماة، ومحاور ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل، أماكن في كنصفرة والفطيرة وبينين جنوبي إدلب، فيما تواصل طائرات استطلاع روسية تحليقها في أجواء إدلب وجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” قصفت بالقذائف الصاروخية، مناطق سيطرة قوات النظام على محاور التماس بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، فيما جددت قوات النظام قصفها الصاروخي بعد منتصف ليل السبت – الأحد وفجر اليوم، مستهدفة بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية وسهل الغاب، ولا معلومات عن خسائر بشرية، كما حلقت طائرات استطلاع في أجواء المنطقة خلال الساعات الفائتة.