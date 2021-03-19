استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات بين قوات النظام والفصائل على محاور التماس في سهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، استهدافات متبادلة، بالرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل من جانب آخر، على محوري العنكاوي وقليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، في حين سقطت قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على أماكن في فليفل وبينين وسفوهن وأطراف البارة وكنصفرة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، تجدد القصف البري ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث قصفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية والمدفعية أماكن في البارة وكنصفرة وأطراف سفوهن والفطيرة وبينين وفليفل ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.