استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات بين قوات النظام والفصائل جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليقاً مكثفاً لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وذلك منذ مساء الأمس وحتى الآن، على صعيد متصل شهدت محاور البارة والفطيرة وفليفل بجبل الزاوية جنوبي إدلب، استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل العاملة في المنطقة من جهة أخرى، في حين قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل، أماكن في محيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، ولا معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، استهداف الفصائل لمواقع قوات النظام في محور الدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي، بالقذائف الصاروخية، فيما قصفت قوات النظام مناطق في أطراف البارة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية، وسط تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع في أجواء منطقة “خفض التصعيد”، لاسيما في أجواء إدلب وجبل الأكراد بريف اللاذقية.