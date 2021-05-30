استهدافات متبادلة بين الفصائل الموالية لأنقرة والقوات الكردية على محاور التماس شمالي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت-الأحد، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين الفصائل الموالية لأنقرة من طرف، والقوات الكردية من طرف آخر وذلك على محور مرعناز بريف حلب الشمالي، كما قصفت القوات التركية أماكن في مرعناز، ولا معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل عنصرين من القوات الكردية “تحرير عفرين”، بانفجار لغم أرضي أثناء محاولتهما التسلل إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا على جبهة مرعناز بريف حلب الشمالي، وذلك قبل يومين.

كما كان نشطاء في المرصد السوري قد رصدوا، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس 27 أيار، قصفًا بريًا من قبل القوات التركية على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدفت القذائف التركية محاور في محيط مدينة تل رفعت التي يتواجد فيها قاعدة عسكرية روسية، وكان المرصد السوري رصد، في 25 أيار، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث طال القصف قرية بيلونية ومحيط مدينة تل رفعت التي يتواجد فيها قاعدة عسكرية روسية.