استهدافات متبادلة بين الفصائل الموالية لأنقرة وقوات مجلس منبج العسكري شمال شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دارت اشتباكات مساء أمس الجمعة، على محور البوغاز الواقعة بريف منبج الغربي، ضمن ريف حلب الشمالي الشرقي، بين الفصائل الموالية لأنقرة من طرف، وقوات “مجلس منبج العسكري” من طرف آخر، ترافقت مع استهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري في الثالث من الشهر الجاري، إلى اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري التابعة لـ”قسد” من جهة أخرى، جرت على محور قرية الهوشرية بريف حلب الشرقي، إثر محاولة الفصائل الموالية لتركيا التسلل إلى مواقع الأخيرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.