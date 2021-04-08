استهدافات متبادلة بين الفصائل وقوات النظام في سهل الغاب والأخيرة تصعد من قصفها البري على جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس وفجر اليوم، قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته قوات النظام على مناطق في الفطيرة والبارة وسفوهن وكنصفرة وفليفل وبينين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، كما شهد محور العمقية بسهل الغاب شمال غربي حماة، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد أمس، إصابة مواطن في قرية ناعور جورين بجروح نتيجة سقوط قذائف صاروخية مصدرها غرفة عمليات “الفتح المبين” المتمركزة في منطقة سهل الغاب شمال غربي حماة. على صعيد متصل، جددت قوات النظام قصفها على مناطق في جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، تزامنًا مع استهداف الفصائل لتجمعاتها في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، صباح أمس الأربعاء، تحليقا لطائرات حربية روسية في أجواء محافظة إدلب، حيث شنت غارتين على الأقل على حرش بسنقول بريف إدلب، دون معلومات عن الخسائر البشرية، وسط تحليق مستمر لتلك الطائرات ولطيران الاستطلاع.