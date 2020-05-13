استهدافات متبادلة بين الفصائل وقوات النظام جنوب إدلب والأخيرة تقصف مناطق بجبل الأكراد

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام والفصائل على محور حزارين بريف إدلب الجنوبي، فيما قصفت قوات النظام مناطق في محور كبانة بجبل الأكراد، يأتي ذلك بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” يومه الـ 69 على التوالي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفا براجمات الصواريخ والقذائف العنقودية نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدف قريتي العنكاوي والقاهرة في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة.

كما استهدفت بالقذائف المدفعية قرى الحلوبة وكفرعويد وسفوهن في جبل الزاوية بريف إدلب، تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.