استهدافات متبادلة بين الفصائل وقوات النظام بسهل الغاب.. والأخيرة تواصل قصفها على ريف إدلب الجنوبي

شهدت محاور التماس في محيط السرمانية بسهل الغاب، قصفاً متبادلاً بين قوات النظام من طرف، والفصائل ومجموعات جهادية من طرف آخر، في حين جددت قوات النظام قصفها الصاروخي بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، مستهدفة أماكن في البارة وكنصفرة وسفوهن والفطيرة وفليفل بريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، استهداف الفصائل الجهادية لتجمعات ونقاط قوات النظام في محور بيت حسنو والبحصة وفورو شمال غرب حماة، بقذائف الهاون والآربيجي والرشاشات الثقيلة.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام قرية الرويحة ومواقع الفصائل في جبل الزاوية في ريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.