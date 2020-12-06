استهدافات متبادلة بين الفصائل وقوات النظام جنوبي إدلب تزامناً مع قصف من قبل الأخير على جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل من طرف آخر، على محوري الفطيرة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل وصباح اليوم أماكن في سفوهن وكنصفرة وكفرعويد والحلوبة وبيين وفليفل بالريف ذاته، وأماكن أخرى في العنكاوي بسهل الغاب ضمن ريف حماة الشمالي الغربي.

وكان المرصد السوري نشر أمس، أن قوات النظام عمدت إلى استقدام تعزيزات عسكرية ضخمة إلى مواقعها في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، حيث وصلت آليات عسكرية محملة بمعدات عسكرية ولوجسنية بالإضافة لجنود إلى كل من العمقية وطنجرة بسهل الغاب.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام مناطق في كنصفرة والبارة والفطيرة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما كانت قد قصفت بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، أماكن في سفوهن وكنصفرة وفليفل والبارة والفطيرة وبينين بالريف ذاته، على صعيد متصل شهد محور الشيخ سلمان بريف حلب الغربي، قصف متبادل بين الفصائل وقوات النظام، في حين استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة، مناطق في محور العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.