استهدافات متبادلة بين الفصائل وقوات النظام في سهل الغاب والأخيرة تجدد قصفها البري على جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، وصباح اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في البارة وفليفل وسفوهن والفطيرة وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمالي غربي حماة، كما شهد محور المشاريع بسهل الغاب، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل من جانب آخر، ولا معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن محاور في ريفي إدلب وحماة شهدت سقوط عدة قذائف أطلقتها قوات النظام البرية، بعد منتصف الليل وصباح اليوم، على محاور بلدة البارة وقرى سفوهن والفطيرة وفليفل في الريف الجنوبي لإدلب، بينما دارت اشتباكات متبادلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الجهادية من جهة أخرى، على محور العمقية بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.