استهدافات متبادلة بين الفصائل وقوات النظام على محاور التماس في جبل الزاوية جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، تشهدها محاور الرويحة وكدورة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بين فصائل غرفة عمليات الفتح المبين من طرف، وقوات النظام والمليشيات الموالية لها من طرف آخر، على صعيد متصل جددت الفصائل قصفها الصاروخي على مواقع لقوات النظام في داديخ بريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري قبل ساعات، أن الفصائل قصفت تجمعات قوات النظام على محور قريتي الملاجة وداديخ بريف إدلب، ما أدى إلى وقوع جرحى في صفوف عناصر قوات النظام، وتشهد محاور منطقة “بوتين-أردوغان” هدوءًا حذرًا منذ مساء أمس.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، قبل ساعات، مقتل عنصر من قوات النظام قنصًا على يد الفصائل على محور كدورة بريف إدلب.