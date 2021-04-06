استهدافات متبادلة بين الفصائل وقوات النظام في سهل الغاب والأخيرة تجدد قصفها على الريف الإدلبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء وفجر اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في كنصفرة والفطيرة وفليفل وسفوهن وبينين ومحيط البارة، ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، على صعيد متصل شهدت محاور العمقية والمشاريع بسهل الغاب شمال غربي حماة، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والفصائل، دون أنباء عن خسائر بشرية، على صعيد متصل تشهد أجواء إدلب تحليقاً مكثفاً لطائرات استطلاع منذ ساعات وإلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، تحليقاً مكثفاً لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، على صعيد متصل شهدت محاور البارة والفطيرة وفليفل بجبل الزاوية جنوبي إدلب، استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل العاملة في المنطقة من جهة أخرى، في حين قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل، أماكن في محيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، ولا معلومات عن خسائر بشرية.