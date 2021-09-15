استهدافات متبادلة بين القوات الكردية والفصائل الموالية لأنقرة شمالي حلب

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها مناطق في كفرانطون وارشادية الخاضعة لنفوذ القوات الكردية بريف حلب الشمالي، وسط استهدافات متبادلة بين الطرفين بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على محوري كباشين وبرج حيدر، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، على صعيد متصل قصفت القوات التركية مناطق في قرى الكاوكلي والبوغاز والحمرة ضمن مناطق انتشار قوات مجلس الباب العسكري، بريف حلب الشمالي الشرقي، دون أنباء عن إصابات.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا يوم أمس، قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق خاضعة لنفوذ “قوات مجلس منبج العسكري” بريف منبج، حيث استهدفت بأكثر من 40 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في قرية أم عدسة ومحيط معبر أم جلود غربي منبج، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.