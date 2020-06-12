استهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل على محاور بريف إدلب الجنوبي

قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، في حين شهد محور فليفل استهدافات متبادلة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام والفصائل، دون معلومات عن خسائر بشرية، في حين تواصل طائرات استطلاع تحليقها في أجواء إدلب

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، تحليقاً لطائرة استطلاع روسية في أجواء جبل الزاوية، كما جددت قوات النظام قصفها الصاروخي بعد منتصف الليل، على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وكفرعويد والرويحة وبينين والحلوبة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي