استهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل على محاور بريف إدلب الجنوبي

قصفت قوات النظام صباح اليوم الثلاثاء، مناطق في كنصفرة والموزرة والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، وخربة الناقوس بسهل الغاب شمال غرب حماة، كما شهدت محاور فليفل والبارة جنوبي إدلب، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، إصابة مدنيين اثنين بجراح جراء قصف مدفعي وصاروخي مصدره قوات النظام، استهدف قرية بليون في جبل الزاوية.

كما قصفت قوات النظام بالصواريخ والمدفعية الثقيلة بلدة كنصفرة وقرى الموزرة وكفرعويد في جبل الزاوية بريف إدلب.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية، تجمعات قوات النظام على محاور الدانا وحنتوتين في ريف إدلب الجنوبي، ردا على قصف القرى والبلدات في جبل الزاوية.