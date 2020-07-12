 استهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل على محاور في ريف إدلب الجنوب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدوءاً حذراً يسود عموم منطقة “بوتين – أردوغان”، منذ ما بعد منتصف ليل السبت – الأحد، تخلله استهدافات متبادلة على محوري البارة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى، ولا أنباء عن إصابات نتيجة ذلك.

وكان المرصد السوري أشار صباح الأمس، إلى أن قوات النظام جددت قصفها الصاروخي على أماكن في قرى البارة وفليفل والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن إصابات، في حين رصد المرصد السوري استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام من جانب، والفصائل من جانب آخر، على محور العمقية بسهل الغاب شمال غرب حماة.