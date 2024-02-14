استهدافات متبادلة بين قوات النظام وفصائل “الفتح المبين”.. وقصف بري يستهدف 7 بلدات وقرى ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”

قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة قريتي كفرعمة وكفرتعال بريف حلب الغربي، كما قصفت بلدات الفطيرة وسفوهن وفليفل والبارة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومحور قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وفي السياق، شهد محور المشاريع بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي، قصفاَ متبادلاً بالرشاشات الثقيلة بين قوات النظام من طرف، وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” من طرف آخر، كما استهدف فصيل “أنصار التوحيد” بقذائف الهاون، مواقع لقوات النظام في قرية الملاجة بريف إدلب الحنوبي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس انفجارين متتاليين، نتيجة قصف طائرتين انتحاريتين أطلقتا من جانب قوات النظام، استهدفتا موقعين ضمن مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”، إحدى الضربات طالت سيارة تابعة لـ “الهيئة”، والأخرى طالت موقعا في محيط بلدة كفرعمة في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى وقوع 5 جرحى، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.