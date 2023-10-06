استهدافات متبادلة تشهدها الخطوط الفاصلة بين “قسد” والنظام من جهة والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى بريف الحسكة

محافظة الحسكة: قصفت القوات التركية من قواعدها ضمن مناطق ” نبع السلام”، بالمدفعية الثقيلة وبشكل مكثف، طول خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري، في كل من بلدتي زركان وتل تمر والقرى المحيطة بها، فيما ردت عناصر مجلس تل تمر العسكري، بقصف مدفعي طال القواعد التركية في بلدتي الداودية وباب الخير، وسط معلومات عن وقع قتلى ضمن القاعدة التركية.

وتشهد معظم المناطق التي تستهدفها القوات التركية والفصائل الموالية لها سواء أكان بالطيران الحربي والمسير أو بالمدفعية الثقيلة، حركة نزوح شديدة، وانتشار حالة من الرعب والخوف بين المدنيين، بالإضافة إلى سوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية، التي زادت من تفاقمها القصف التركي منذ أكثر من يومين على المنشآت الحيوية شملت محطات المياه والغاز والكهرباء ومعامل النسيج وصوامع القمح.

وأشار المرصد السوري، منذ قليل، استهداف القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالمدفعية الثقيلة، ضمن مناطق ” نبع السلام” شرق رأس العين، قرى محرملة والأسدية وتل الورد والكوزلية وتل اللبن وأم الخير بريفي تل تمر وأبو راسين ومحيط بلدة أبو راسين شمال غرب الحسكة، معلومات عن حركة نزوح للمدنيين شهدتها المناطق المستهدفة، باتجاه المناطق الأمنة، وانتشار حالة من الرعب والهلع بين المدنيين على خلفية القصف المتواصل سواء أكان بالطيران المسير أو الحربي على مواقع ومنشأت حيوية ضمن مناطق شمال شرق سوريا منذ أكثر من يومين.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، تصعيدا لافتا من قبل سلاح الجو التركي، استهدف مواقع وبنى تحتية في مناطق متفرقة، خلفت خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة.