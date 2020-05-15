استهدافات واشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة و”مجلس الباب العسكري” بريف حلب الشمالي الشرقي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، و”مجلس الباب العسكري” العامل ضمن قسد من جهة أخرى، وذلك على محور حزوان بريف مدينة الباب الغربي شمال شرق حلب، ترافقت مع استهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على محاور التويس وتل مضيق بريف حلب الشمالي، تزامنا مع قصف مدفعي تركي استهدف محور سد الشهباء بالريف ذاته.