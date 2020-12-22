استهدافات واشتباكات متجددة بين “قسد” والفصائل الموالية لأنقرة في محيط عين عيسى شمالي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء أمس وبعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، اشتباكات متجددة شهدتها محاور واقعة بريف عين عيسى شمالي مدينة الرقة، بين قوات سوريا الديمقراطية من طرف، والفصائل الموالية لأنقرة من طرف آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة خلال ساعات الليل، وتركزت الاشتباكات على محاور مشيرفة وجهبل شمال شرق عين عيسى، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفاً برياً متبادلاً بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور عين عيسى شمالي الرقة، حيث تعرضت قرية الواسطة شرقي عين عيسى لقصف مكثف نفذته الفصائل الموالية لتركيا، بينما قصفت قوات سوريا الديمقراطية تجمعات الفصائل الموالية لتركيا ومواقع على محاور التماس في الريف ذاته، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد ساعات من اجتماع القوات الروسية مع نظيرتها التركية في صوامع شركراك بريف الرقة، حيث كانت مصادر المرصد السوري قد أفادت بأن اجتماعاً ضم ضباط روس مع ضباط أتراك جرى في صوامع شركراك، لمناقشة والبحث في أمور عدة تخص المنطقة ولاسيما التصعيد التركي الأخير.