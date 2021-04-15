استهداف جوي يطال سيارة تابعة لفصيل عسكري غربي مدينة إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دوي انفجار عنيف ضرب مدينة إدلب، ناجم عن استهداف جوي من قبل طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي، استهدفت آلية تابعة لإحدى الفصائل العسكرية العاملة في المنطقة، وذلك غرب مدينة إدلب، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن الخسائر البشرية حتى اللحظة، كما ترد معلومات عن هوية المستهدفين.

وكان المرصد السوري رصد في 25 شباط الفائت، انفجارا عنيفا ضرب متطقة حارم عند الحدود مع لواء اسكندرون شمال غربي إدلب، ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن طبيعة الانفجار، الذي تزامن مع تحليق لطيران مسير يرجح أنه تابع للتحالف في الأجواء، وتضاربت المعلومات بين استهداف لطيران التحالف وبين تفجير مغارة بلغم أثناء عملية البحث عن آثار في المنطقة.

ونشر المرصد السوري في 30 ديسمبر الفائت، بأن طائرة مذخرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، استهدفت سيارة مجهولة الهوية حتى اللحظة على الطريق الواصل بين منطقتي إسقاط وسلقين في الريف الشمالي الغربي لمحافظة إدلب، عند الحدود مع لواء اسكندورن، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة.