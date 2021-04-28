استهداف سيارتين بصواريخ مضادة للدروع قرب مناطق التهريب بريف حلب 

محافظة حلب: احترقت سيارتين على محور باصوفان بريف عفرين شمالي حلب، نتيجة استهدافهما بصواريخ مضادة للدروع، أطلق من جهة مواقع القوات الكردية وقوات النظام في الجهة المقابلة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وتشهد مناطق التماس انتشارًا لعمليات التهريب الذي يدخل عائدًا ماليًا كبيرًا، بسبب الفروقات أسعار السلع بين مختلف المناطق السورية.

وكانت مصادر المرصد السوري قد رصدت، في منتصف نيسان، تقدم مجموعات من هيئة تحرير الشام لفتح نقطة للتهريب بين مناطق سيطرتها ومناطق انتشار القوات الكردية، وتجاور مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.