استهداف عربة تركية بعبوة ناسفة على طريق الراعي شمال شرق حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار عبوة ناسفة على طريق الباب – الراعي في ريف حلب الشمالي الشرقي، لحظة مرور عربة تركية على الطريق، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري في الـ18 من الشهري الجاري، أن عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الواصل بين منطقتي جازار وإعزاز في ريف حلب الشمالي الخاضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن العبوة الناسفة انفجرت عند مرور سيارة تابعة لـ”القوات التركية”، ما أسفر عن إصابة اثنين من الجنود الأتراك.