استياء أهالي ريف الشدادي بعد وفاة شاب دهسته سيارة عسكرية لـ”قسد” 

شهدت قرية عدلة الواقعة جنوب بلدة الشدادي في ريف الحسكة، توترا واستياء من قبل الأهالي بعد وفاة شاب دهسته إحدى السيارات العسكرية التابعة لـ”قسد” أثناء مرورها في القرية.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، أمس، بأن شاب من أبناء ريف دير الزور توفي في سجن “مكافحة الجريمة” بمدينة البصيرة، حيث اعتقل قبل يومين بعد أن جرت ملاسنة مع عناصر “قوى مكافحة الجريمة” في قرية ماشخ، عندما داهمت الأخيرة منزلا في القرية لاعتقال شخص آخر.

وحاولت “قوى المكافحة” التنصل من مسؤولية قتله عبر نقله إلى الأمن العام ليتم تسليم جثته إلى سجن بلدة الكسرة.

وذكرت مصادر المرصد بأن سبب الوفاة هو ضربة قوية تلقاها على رأسه، بالإضافة لتعذيب شديد منها الكهرباء والحرق بأعقاب السجائر.