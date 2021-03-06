استياء شعبي بعد استهداف القوات التركية لقرية حدودية بريف الحسكة.. والقوات الروسية تتدخل

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري إطلاق رصاص مصدره الأراضي التركية، استهدف قرية شورك الواقعة عند الحدود السورية – التركية بريف عامودا ضمن محافظة الحسكة، والتي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وتتواجد فيها نقاط لقوات النظام، حيث آثار استهداف القوات التركية للقرية استياء أهلها، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن دورية روسية مؤلفة من مدرعتين اتجهت للقرية لمتابعة الأحداث التي جرت اليوم.

وكان المرصد السوري رصد في 28 الشهر الفائت، دورية للقوات الروسية في ريف القامشلي، حيث جالت في قرى كردمية وحب الهوى وبره بيت وعين ديوار المتاخمة للخط الحدودي مع تركيا، وتتألف الدورية من 5 مدرعات و 4 حوامات.

كما تجولت دورية مماثلة في مناطق القامشلي والدرباسية وأبو راسين وصولًا إلى تل تمر بريف الحسكة.