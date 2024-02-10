استياء شعبي في الأحياء المصنفة بـ “المعارضة” ورؤساء المفارز الأمنية تنتشر في مدينة حمص

محافظة حمص: اعتقل عناصر مفرزة الأمن السياسي المتواجدة داخل حرم الكراج الشمالي في حمص، شابا من أبناء مدينة تلبيسة (شمال حمص بنحو 10كم) صباح اليوم السبت، واقتادته إلى مقر الفرع الرئيسي المتواجد بحي المحطة وسط المدينة.

ونقل نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر مقربة، بأن الشاب لا يوجد بحقه أي طلبية أمنية أو دعوى قضائية، الأمر الذي خوّله من المواظبة على الذهاب إلى عمله طيلة الأعوام الماضية، متجاوزاً جميع الحواجز العسكرية التابعة للنظام السوري بشكل قانوني.

وأضافت المصادر أن عملية الاعتقال التعسفي التي جرت بحق الشاب مبنية على أسس مناطقية وانتقامية من قبل عناصر الأمن السياسي، ولا يوجد أي جرم بحقه سوى أنه ينحدر من مدينة تلبيسة التي عاندت دخول قوات النظام إليها، ووقفت في وجهه طيلة أعوام الثورة التي شهدها ريف حمص الشمالي ما بين عامي 2018-2011.

وأكد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان أن رؤساء المفارز الأمنية والحواجز والدوريات الطيارة التي تنشط بين الحين والأخر داخل أحياء مدينة حمص وعلى مداخلها الرئيسية، تتعمد اعتقال أبناء الأحياء المُصنّفة بـ “المعارضة” ويقومون بالزجّ بهم داخل أروقة الأفرع الأمنية، ولا يتم الإفراج عنهم إلا في حال دفع ذويهم رشاوي مالية تتراوح ما بين 10-5 مليون ليرة سورية.

أبو محمد من سكان حي القرابيص بمدينة حمص قال: إن الدوريات الأمنية في الآونة الأخيرة باتت تعتمد على “قيد البطاقة الشخصية” التي يحملها الأشخاص الذين يتمّ توقيفهم بغرض التفيّش، قبل أن يتم تسييرهم للأفرع الأمنية، الأمر الذي شكّل لهم باب رزق جديد، تمكنوا من خلاله من ابتزاز الأهالي الذين يتخوفون من تلفيق تهم كيدية بحق أبناءهم المعتقلين أثناء عملية التحقيق داخل الأفرع.

تجدر الإشارة إلى أن أواخر الأسبوع الماضي اعتقلت دورية أمنية من مرتبات فرع المخابرات الجوية 11 شباباً من أبناء مدينة تلبيسة والقرى المحيطة بها بريف حمص الشمالي، أثناء عودتهم من لبنان بطريقة غير شرعية، ليرتفع عدد المعتقلين خلال الخمسة أيام الماضية لـ 12 شخص ما يزالون لغاية الآن داخل أقبية الأفرع الأمنية “وفقاً لنشطاء المرصد في مدينة حمص”.