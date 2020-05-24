استياء شعبي كبير على خلفية عراك مسلح جديد ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في الريف الحلبي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات تشهدها منطقة آخترين بريف حلب الشمالي، بين عائلتين مسلحتين فيما بينهما، دون معلومات عن أسباب الاقتتال الذي بات بشكل يومي ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، وسط استياء شعبي كبير، بينما تدخلت فصائل من “الجيش الوطني” لفض النزاع الدائر بين الطرفين والذي أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات المواطنين.

وكان المرصد السوري نشر صباح اليوم، أن اتفاقاً جرى بين مسلحي تل رفعت، وقوات “الجبهة الشامية” في بلدة سجو شمالي حلب عند الحدود السورية – التركية، يقضي بـ “انسحاب أبناء تل رفعت من البلدة”، وإنهاء المظاهر المسلحة فيها، وذلك عبب قتال دموي نشب بين مسلحين من مهجري تل رفعت، ومسلحين من أبناء سجو استمر لنحو 7 ساعات متواصلة استخدم خلاله كلا الطرفين أسلحة ثقيلة وقذائف صاروخية.

وخلف العراك المسلح 4 قتلى، 3 منهم من أبناء تل رفعت بينهم طفل، ومقاتل من أبناء سجو منضوي ضمن صفوف “الجبهة الشامية”، بالإضافة لوقوع 10 جرحى بينهم مدنيين وذلك عقب اشكال حدث بين شاب من أبناء تل رفعت وحاجز يتبع لفصل الشامية، ليقدم أحد عناصر الحاجز على قتل طفل من أبناء تل رفعت، فيما تدخل كـ “قوات فض نزاع” ليل أمس كل من فصيلي “فرقة المعتصم” و “جيش الشرقية”.