استياء شعبي متصاعد لأهالي جبل العرب على خلفية “أزمة المحروقات” المتواصلة بشكل كبير وفشل النظام السوري بإيجاد الحلول

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، ازدحام كبير لأهالي مدينة شهبا الواقعة بريف السويداء، وذلك في ساحة انطلاق الباصات الميكروباص من المدينة إلى خارجها، على خلفية اعتصام سائقي تلك الباصات أيضاً نتيجة عدم توفير حكومة النظام السوري مادة المازوت لهم، يأتي ذلك في ظل الاحتجاجات المتصاعدة يوماً عن يوم في عموم السويداء من الأوضاع المعيشية الكارثية التي تسيطر على كل المحافظات، وتعاطي سلطات النظام مع هذه الأزمات التي تعصف بحياة المواطن من المحروقات إلى الخبز إلى غلاء الأسعار إلى شح فرص العمل والأجور المتدنية.

وكان المرصد السوري رصد أمس، انتشار جديد لعناصر أمنية تابعة للنظام برفقة أعضاء من “حزب البعث” في ساحة السير ومحيطها بمدينة السويداء، جنوبي سوريا، وذلك على خلفية دعوات طلابية جديدة للخروج بمظاهرة اليوم السبت، تحت عنوان “نحن ماعاد قادرين نتعلم بكفي ذل بدنا نعيش” في إشارة منهم إلى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، و الضرر الكبير الذي لحق بالقطاع التعليمي في ظل ماتشهده سوريا من ارتفاع كبير في التكلفة المعيشية.

كما أشار المرصد السوري قبل 3 أيام، إلى أن عناصر أمنية تابعة لقوات النظام برفقة أعضاء من “حزب البعث” انتشروا في ساحة السير بمدينة السويداء منذُ ساعات الصباح الأولى، وذلك على خلفية انتشار دعوات للطلاب الجامعيين يوم أمس للخروج بمظاهرة تحت عنوان “نحن ماعاد قادرين نتعلم بكفي ذل بدنا نعيش” في إشارة منهم إلى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتضرر القطاع التعليمي بشكل ملحوظ وما تشهده سوريا من ارتفاع كبير في التكلفة المعيشية، وفي ذات اليوم، أطلق مسلحون النار على محطة محروقات “أوكتان” عند مدخل شركة محروقات السويداء، وذلك في ظل أزمة الوقود الحادقة التي تعصف بمناطق سيطرة النظام.