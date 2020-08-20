استياء شعبي واسع بسبب انقطاع مياه الشرب عن مناطق “الإدارة الذاتية” في الحسكة.. و”قسد” تواصل قطع الكهرباء عن مناطق “نبع السلام”

تشهد مناطق الحسكة وريفها استياءً شعبياً، منذ 20 يوما، بسبب انقطاع مياه الشرب عنها، حيث لا تزال مدينة الحسكة ومناطق في ريفها ضمن نفوذ “قسد” بدون ماء لليوم السابع على التوالي، بعد أن أوقفت القوات التركية عمل مضخة مياه الشرب في “علوك”، التي تغذي تلك المناطق بشكل كامل، وذلك بعد أن خفض الأتراك في محطة “علوك” كمية ضخ المياه عن مدينة الحسكة وريفها تدريجيا منذ بداية آب الجاري، بحجة الصيانة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، طلبت القوات التركية زيادة في القدرة الكهربائية لتغذية مناطق “نبع السلام” بالطاقة الكهربائية، الأمر الذي رفضته “الإدارة الذاتية”، ما أدى إلى إنقطاع مياة الشرب بشكل كامل.

بالتوازي مع ذلك، قطعت “قسد” خط التيار الكهربائي الذي يغذي مدينة رأس العين وريفها الواقعة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها “نبع السلام”، ردا على قطع مياه الشرب عن مناطقها.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أبلغت، في 13 آب/أغسطس، أن القوات التركية أوقفت عمل مضخة مياه الشرب في “علوك”، في ريف الحسكة.

في سياق ذلك تجري مفاوضات بين الروس والأتراك لإعادة ضخ مياه الشرب إلى المنطقة التي تغذي مدينة الحسكة ومناطق أُخرى ضمن ريف المدينة.

يأتي ذلك، في إطار الضغط المتكرر على السكان في مناطق نفوذ “قسد”، وذلك للمرة الثامنة منذ سيطرة القوات التركية على المحطة الواقعة بريف الحسكة الشمالي.