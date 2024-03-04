استياء شعبي واسع من تجاوزاتها.. الأجهزة الاستخباراتية المرتبطة بأنقرة تعتقل 13 شخصاً غالببيتهم من كبار السن في عفرين

محافظة حلب: اعتقلت الاستخبارت التركية والشرطة المدنية 3 مواطنين يبلغ أعمارهم 49 58 62، ينحدرون من قرية بيباكه التابعة لناحية بلبل بريف عفرين، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن هؤلاء الـ 3 اعتقلوا بعد مضي على عودتهم إلى مسقط رأسهم بنحو شهرين، قادمين من مناطق النزوح في ريف حلب الشمالي.

وفي ناحية جنديرس، اعتقلت الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية في الآونة الأخيرة 9 مواطنين وهم من كبار السن يتراوح أعمارهم مابين 70 و85، غالبيتهم ينحدرون من قرية آغلة في ريف جنديرس، اعتقلوا بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقا، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن تلك الجهات أطلقت سراح 8 منهم مقابل 1000 دولار أمريكي عن كل شخص، بينما مصير الآخر لا يزال مجهولاً.

وفي ناحية راجو، أيضا اعتقلت الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية سيدة تبلغ من العمر 65 عاماً من أهالي قرية بعدنلي بريف عفرين، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً، ليتم إطلاق سراحها مقابل مبلغ مالي قدره 400 دولار أمريكي، ويشار إلى أن السيدة قبيل شهر اعتقلت بذات التهمة أيضاً، وأفرجت عنها مقابل 500 دولار أمريكي.

وتواصل الأجهزة المرتبطة بأنقرة حملة اعتقالات تعسفية بحق سكان المنطقة، دون أي رادع أخلاقي، بهدف الحصول على فدى مالية، بينما يقابل ذلك حالة استياء شعبي واسع جراء تلك الانتهاكات المستمرة والتجاوزات التي يتعرض لها كبار السن وسيدات في المنطقة.