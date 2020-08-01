استياء شعبي وذعر لدى النازحين على خلفية اقتتال مسلح بالقرب من الحدود السورية – التركية شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استمرت الاشتباكات العنيفة قرب مخيم السلامة الحدودي مع تركيا، حتى ساعات الفجر، بين مسلحين من عشيرة “البكارة” ومسلحين من بلدة ماير، وسط استياء شعبي وذعر لدى النازحين في المخيم، حيث كان المرصد السوري أشار قبل ساعات إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في بلدة سجو الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، بين مسلحين من عشيرة البكارة ومسلحين من قرية ماير، قرب مخيم السلامة الحدودي.

وفي سياق ذلك، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الاشتباكات لنقل الجرحى من الطرفين، ورصد المرصد السوري أمس الأول، انفجار قنبلة يدوية ألقاها شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية، إثر خلافهما مع عناصر شرطة المرور على دوار السنتر وسط مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب، ما أدى إلى إصابته مواطنين اثنين كانا بالقرب من موقع الانفجار.