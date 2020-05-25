استياء في مدينة الباب إثر اشتباكات عنيفة بين مسلحين من المدينة وعناصر الفصائل الموالية لتركيا

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين مجموعة مسلحين من عائلة في مدينة الباب وعناصر من فصيل السلطان مراد، تزامنا مع قطع الطرقات في الحي الذي تدور فيه الاشتباكات، وسط حالة من الخوف في صفوف المواطنين ونداءات استغاثة لتدخل الفصائل وفصل النزاع بين الطرفين.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، اشتباكات في منطقة أخترين بريف حلب الشمالي، بين عائلتين مسلحتين فيما بينهما، دون معلومات عن أسباب الاقتتال الذي بات بشكل يومي ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، وسط استياء شعبي كبير، بينما تدخلت فصائل من “الجيش الوطني” لفض النزاع الدائر بين الطرفين والذي أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات المواطنين.