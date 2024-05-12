استياء واسع بين الأهالي نتيجة تصاعد حالات الفلتان الأمني وجرائم القتل ضمن مناطق شمال وشرق سوريا

شهدت مناطق شمال وشرق سوريا خلال العام الجاري 2024 تصعيداً متزايداً في جرائم القتل حيث شهدت مناطق الإدارة الذاتية 43 حالة قتل شملت النساء والأطفال والرجال يأتي ذلك في ظل استمرار العنف في المنطقة وتدهور الوضع الاقتصادي إذ يلجأ اللصوص إلى عمليات السرقة وقتل المدنيين فيما يندفع آخرون لقتل المواطنين بدوافع الثأر وغيرها.

ورغم كشف العديد من هذه الجرائم وتقديم الجناة للعدالة، إلا أ الأهالي في شمال وشرق سوريا يطالبون القوات الأمنية بتكثيف الجهود الأمنية لمنع حدوث تلك الجرائم.

يقول (ف.ج) في حديثه للمرصد السوري: في مدينة الحسكة منذ عدة أيام قتل شاب خنقاً وتوقع البعض منا أنه قتل على يد لصوص ليتبين لاحقاً انه قتل على يد زوجته و عشيقها، أصبح الكثير بدون رحمة من شدة مشاهدتهم لأعمال العنف خلال أعوام الحرب السورية، رجل آخر قتل مؤخراً في حي الصالحية وآخر قتل في بلدة توينة.

مضيفاً: الواقع المعيشي المتردي يزيد من أعباء الأهالي الذين يلجأ البعض منهم إلى عمليات سرقة المنازل وعندما يتم كشفهم يقومون بقتل المدنيين.

ويقول ( خ.أ ) في شهادته للمرصد السوري: قبل أيام في بلدة القحطانية بريف الحسكة قتلت مسنة تبلغ من العمر 75 عاماً تسكن ببيتها لوحدها أولادها الأربعة مغتربين بعد محاولتنا الاتصال بها منذ يومين ذهبنا إلى بيتها لنجدها مقتولة بواسطة آلة حادة بعد سرقة منزلها.

نطالب القوات الأمنية بتكثيف الدوريات واعتقال كافة الأشخاص الذين تدور حولهم شكوك سابقة وإنهاء حالات السرقة التي تطال المدنيين.

ووثق المرصد السوري 39 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 43 شخص هم: 32 رجل، و5 أطفال و6 سيدات توزعوا على النحو التالي:

– 13بينهم طفلين و3 سيدات في الحسكة

– 15 بينهم سيدة وطفل في دير الزور

– 12 بينهم طفلين وسيدتين في الرقة

– رجلان في منبج

– رجل في عين العرب (كوباني)