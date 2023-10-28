استياء واسع بين المواطنين في مدينة الرقة بسبب معاملة بعض عناصر حواجز “الترافيك” وإعاقة أعمالهم

استياء واسع بين المواطنين في مدينة الرقة بسبب معاملة بعض عناصر حواجز “الترافيك” وإعاقة أعمالهم

شهدت مناطق متفرقة من مداخل ومخارج مركز مدينة بالرقة، إزدحاماً كبيراً في أرتال السيارات الداخلة إلى المدينة والقادمة من مناطق ريف الرقة ومدن شمال شرق سوريا.

وأفاد نشطاء المرصد السوري بقيام شرطة الترافيك والأمن الداخلي “الأسايش”، بحملة واسعة تستهدف جميع السيارات القادمة إلى الرقة.

بالمقابل اشتكى عدد من الموظفين والركاب من المواطنين عند حاجز “القرميد” بريف الرقة الشرقي، معاملة قاسية من قبل بعض عناصر “الترافيك” بعد أن طالبوهم بالترجل من الحافلات والسيارات للذهاب إلى أعمالهم ووظائفهم بعيداً عن الازدحام الكبير.

وأكد نشطاء المرصد السوري، تلفظ بعض العناصر للمواطنين بقولهم “اليموت على كفالتي تعال حاسبني “، “العندو دوام يطلع من الفجر” وسواه من الكلمات، عندما طالبهم المواطنون بتسيير أمورهم.