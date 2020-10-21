استياء واسع لأهالي رأس العين بعد سلسلة من المداهمات والانتهاكات على يد الفصائل الموالية لتركيا

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت القوات التركية والفصائل الموالية لها، ظهر اليوم، قرية الريحانية في ريف رأس العين (سري كانييه) ضمن مناطق “نبع السلام” بمحافظة الحسكة، وأطلقوا النار على سيارات في محيط القرية، أثناء بحثهم عن مطلوبين.

ويتخوف أهالي رأس العين من عمليات انتقامية، وذلك بعد مقتل 3 عناصر خلال عملية تسلل لـ”قسد” إلى مواقعهم في ريف رأس العين أمس.

ورصد المرصد السوري استياءاً كبيراً للأهالي من عمليات مداهمة المنازل المتكررة في المنطقة، دون مراعاة لحرمات المنازل، بالإضافة إلى مصادرة أجهزة الهواتف بتهمة التخابر مع “قسد” وتسهيل تحركاتهم في المنطقة.

وتتواصل الانتهاكات بحق الراغبين بالوصول إلى تركيا من مناطق “نبع السلام”، فيما يمتهن عناصر الفصائل الموالية لتركيا تهريب البشر وبعض المواد إلى تركيا مستغلين سلطتهم وقوة سلاحهم، حيث أفادت مصادر المرصد السوري، بأن عناصر الفصائل يحتجزون نساء من جنسيات سورية وغير سورية ويأخذون منهم مبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهن.

وتشهد منطقة رأس العين (سري كانييه) توتراً متواصلاً بين الفصائل الموالية للحكومة التركية، على خلفية الخلافات والصراعات بينها والتي ما تتجه دائماً إلى اشتباكات، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل أيام، توتراً متصاعداً بين فصائل السلطان مراد وجيش الشرقية وسليمان شاه، بسبب خلافات تخص الحواجز وفرض الإتاوات على المدنيين ومنعهم من الدخول والخروج من وإلى المدينة.