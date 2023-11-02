استهدافات متبادلة بين قوات النظام وفصائل “الفتح المبين” على محاور بريفي اللاذقية وحماة

شهد محور المشاريع بسهل الغاب شمال غرب حماة ومحور كبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية فجر اليوم، قصفا متبادلا بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة بين “الفتح المبين” من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات، تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في سماء جبل الزاوية جنوبي إدلب وجبل الأكراد شمال اللاذقية.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” ومحاورها عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى.

وأشار المرصد السوري أمس إلى إصابة عنصر من قوات النظام بجروح، إثر استهدافه من قبل عناصر سرايا القنص الحراري في “هيئة تحرير الشام” وذلك على محور فليفل في ريف إدلب الجنوبي.