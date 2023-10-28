استهدافات متبادلة على محاور “بوتين-أردوغان”.. وقوات النظام تقصف قريتين بريف إدلب الجنوبي

أصيب عنصر من قوات النظام بجروح، إثر قنصه من قبل عناصر غرفة عمليات “الفتح المبين”، على جبهة معرة موخص جنوب إدلب، حيث تشهد محاور القتال عمليات قنص واستهدافات متبادلة بين الفصائل من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى.

في المقابل، قصفت قوات النظام، بالمدفعية الثقيلة، كل من بلدتي كفرعويد وسفوهن في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وبذلك، يرتفع إلى 540 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال349 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 242 من العسكريين و 180 من المدنيين بينهم 42 طفل و18 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-93 من المدنيين بينهم 12 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-340 عنصر من قوات النظام بينهم 22 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 80 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.