اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الفصائل الموالية لأنقرة وقوات مجلس منبج العسكري في ريف حلب الشمالي الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، اندلعت بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري من جهة أُخرى، على المحاور الشمالية الشرقية لمدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، تزامنا مع قصف صاروخي من قِبل القوات التركية طال قرية توخار كبير في ريف منبج الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.

ونشر المرصد السوري في 20 سبتمبر الجاري، أن فصائل “الجيش الوطني” المدعومة من تركيا، استهدفت بالرشاشات الثقيلة قرية عون الدادات الواقعة في الريف الشمالي الشرقي لمدينة منبج، في ريف حلب، ما أسفر عن جرح مواطنة بشظايا الرصاص المتفجر.