اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات مجلس منبج العسكري والفصائل الموالية لتركيا شرق حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات مجلس منبج العسكري التابع لـ”قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور قرى الياشلي وعرب حسن والتوخار في ريف منبج شرق محافظة حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 23 حزيران/يونيو، قصفا متبادلا بالأسلحة الثقيلة بين مجلس منبج العسكري التابع لـ”قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور قرية الياشلي غرب مدينة منبج، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

واستهدفت الفصائل الموالية لتركيا بالاسلحة الثقيلة، في 12 حزيران/يونيو، تجمعات مجلس منبج العسكري وقوات النظام، في قرية التوخار شمال شرق منبج.

وقصفت قوات مجلس منبج العسكري التابع لـ”قسد” مواقع سيطرة تلك الفصائل، ردا على تجاوزاتهم، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.