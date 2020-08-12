اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات النظام والفصائل الموالية لتركيا في ريف “تل تمر” شمالي الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات عنيفة دارت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين قوات النظام من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أُخرى، على محاور القاسمية والرشيدية في ريف تل تمر شمالي الحسكة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد صباح اليوم، قصفا صاروخيا، نفذته القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، استهدفت من خلاله قريتي كورس حسن وخربة البقر، الخاضعنين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام في ريف مدينة “تل أبيض” شمالي الرقة، فيما سُمع دوي انفجار عنيف بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء في محيط رأس العين(سري كانييه) ضمن مناطق نفوذ الفصائل والقوات التركية، دون معرفة أسباب الانفجار حتى اللحظة.