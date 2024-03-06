اشتباكات بين “الدفاع الوطني” وعناصر من شعبة المخابرات العسكرية في ديرالزور

محافظة ديرالزور : تشاجر عناصر من “الدفاع الوطني” مع عناصر دورية تابعة لـ”شعبة المخابرات العسكرية، نتيجة اعتراض الأخيرة لفتيات في شارع سينما فؤاد بمدينة ديرالزور، ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية، في حين تطورت لإطلاق الرصاص، مما سبب حالة من الذعر والخوف بين سكان المنطقة، وإغلاق المحال التجارية.

وأشار المرصد السوري في 10 من شباط الفائت إلى اعتقال عناصر دورية تتبع للشرطة العسكرية التابعة لقوات النظام أحد عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني، بعد مطاردته في شارع سينما فؤاد بمدينة دير الزور، الذي قام برمي قنبلة يدوية على عناصر الدورية، وجرى اقتياده إلى جهة أمنية دون معرفة مصيره.