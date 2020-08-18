اشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة وقوات “مجلس الباب العسكري” بريف حلب الشمالي الشرقي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر اليوم الثلاثاء، اشتباكات على محور قراطة بريف جرابلس شمال شرق حلب، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات “مجلس الباب العسكري”، ترافقت مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والقذائف، دون معلومات عن إصابات إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد قبل يومين، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، ومجلس منبج العسكري التابع لـ”قسد” قرب قرية على محاور قريتي أم عدسة والفارات في ريف منبج شرق محافظة حلب، تزامنا مع قصف مدفعي من تمركزات الفصائل الموالية لتركيا في قرية الياشلي المقابلة لقرية أم عدسة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.