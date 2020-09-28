اشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة وقوات النظام بريف مدينة الباب شمال شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، اشتباكات على محور السكرية بريف مدينة الباب شمال شرقي حلب، بين فصائل من “الجيش الوطني” من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، ترافقت مع استهدافات متبادلة، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 24 من الشهر الجاري، اشتباكات على محور الدغلباش بريف حلب الشمالي الشرقي، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جانب، وقوات “مجلس الباب العسكري” من جانب آخر، ترافقت مع استهدافات متبادلة بين الجانبين، دون معلومات عن خسائر بشرية.