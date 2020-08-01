اشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة وقوات سوريا الديمقراطية بريف رأس العين (سري كانييه)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، اشتباكات في محيط قرية أم حرملة بريف رأس العين (سري كانييه)، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل الموالية لأنقرة من جهة أخرى، ترافقت مع استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 29 من الشهر الفائت، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لتركيا من مواقعهما في قرية العريشة، استهدف ريف تل تمر وقرية الطويلة الواقعة بمحاذاة طريق الـ”m4″ في ريف الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.